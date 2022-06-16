Марселу после ухода из «Реала» хочет остаться в ла лиге

Экс-защитник «Реала» Марселу после объявления об ухода из мадридского клуба рассматривает варианты продолжения карьеры в Испании. Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец считает себя способным играть на высшем уровне, а также жизнь в Испании является приоритетом его семьи, где его сын играет в академии «Реала».

По информации источника, у 34-летнего бразильца есть три варианта: «Вальядолид», «Хетафе» и «Райо Вальекано».

Марселу провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

Бразилец выступал за «Реал» с 2007 года. В составе клуба он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.