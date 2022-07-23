Милитау продлит контракт с «Реалом» до 2028 года

Защитник «Реала» Эдер Милитау достиг соглашения о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новое соглашение с 24-летним бразильцем будет рассчитано до лета 2028 года.

В сезоне-2021/22 Милитау провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.