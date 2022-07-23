Педри верит в успех «Барселоны» в Лиге чемпионов сезона-2022/23

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал об ожиданиях от команды в новом сезоне Лиги чемпионов.

«Каждый сезон мы начинаем с одной и той же целью — выиграть все возможные трофеи. Здорово, что мы можем бороться за победу в этом турнире. Думаю, «Барселона» всегда является одним из основных претендентов на победу в ЛЧ», — сказал Педри Relevo.

В прошлом сезоне «Барселона» не смогла выйти из группы Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике».