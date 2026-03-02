Мбаппе диагностировали растяжение связок колена

Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе диагностировали растяжение связок колена, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Ранее 27-летний француз пропустил ответный матч «Реала» с «Бенфикой» (2:1) в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«После обследование, проведенного Килиану Мбаппе французскими врачами под наблюдением медицинской службы «Реала», был подтвержден диагноз растяжения связок левого колена, а также целесообразность проводимого консервативного лечения», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала».

В этом сезоне Мбаппе провел 33 матча, забил 38 мячей и сделал шесть результативных передач.

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