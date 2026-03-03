«Реал» на своем поле проиграл «Хетафе»

«Реал» проиграл «Хетафе» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол на 39-й минуте забил уругвайский нападающий гостей Мартин Сатриано.

Футболисты «Хетафе» нанесли три удара в створ ворот соперников, у «Реала» было семь таких ударов.

На 90+5-й с поля был удален полузащитник хозяев Франко Мастантуоно, который получил прямую красную карточку. Через две минуты судья удалил нападающего Адриана Лисо за вторую желтую карточку.

«Реал» с 60 очками после 26 игр располагается на втором месте в таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (32 очка после 26 матчей) поднялся с 14-го на 11-е место.

В следующем туре «Реал» 7 марта сыграет в гостях с «Сельтой», «Хетафе» в тот же день примет «Бетис».

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

02 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

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