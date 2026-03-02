«Реал» и «Хетафе» сыграют в 26-м туре чемпионата Испании в понедельник, 2 марта. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Хетафе» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

02 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

Матч «Реал» — «Хетафе» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.50 мск. Смотреть матч Ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

В предыдущем туре Ла лиги «Реал» уступил «Осасуне» (1:2), а «Хетафе» сыграл проиграл «Севилье» (0:1). Сливочные с 60 очками в 25 матчах занимают второе место, а темно-синие набрали 29 очков и идут 14-ми.