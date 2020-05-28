Матчи ла лиги будут бесплатно показывать в домах престарелых

Матчи чемпионата Испании до конца нынешнего сезон будут бесплатно показывать в испанских домах престарелых. Об этом сообщает Football Espana.

Также матчи ла лиги в июне будут доступны для бесплатного просмотра всем абонентам Sky TV в Великобритании. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

На данный момент планируется, что чемпионат возобновится 11 июня. Первым матчем после паузы должно стать севильское дерби «Севилья» — «Бетис». Игры будут проходить без зрителей.