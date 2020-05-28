Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Матчи ла лиги будут бесплатно показывать в домах престарелых

13:57
Ла лига.
Ла лига.
Теги:

Матчи чемпионата Испании до конца нынешнего сезон будут бесплатно показывать в испанских домах престарелых. Об этом сообщает Football Espana.

Также матчи ла лиги в июне будут доступны для бесплатного просмотра всем абонентам Sky TV в Великобритании. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

На данный момент планируется, что чемпионат возобновится 11 июня. Первым матчем после паузы должно стать севильское дерби «Севилья» — «Бетис». Игры будут проходить без зрителей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4453
Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




Прямой эфир
Прямой эфир