Защитник «Реала» Милитау поделился мнением о Давиде Алабе

Защитник «Реала» Эдер Милитау поделился мнением о товарище по команде Давиде Алабе. В мадридском клубе футболист играет с лета 2021 года.

«Когда он только пришел, мы быстро сыгрались. Как будто играли уже долгое время за один клуб. Это понравилось всем игрокам «Реала». Он всегда мотивирован, и во время матчей от него исходит очень хорошая энергия. После того что мы выиграли, можно сказать, что мы составляем лучшую пару защитников в мире. Наши семьи сдружает так, как будто мы давно знакомы. Правда, моя девушка, когда говорит о Давиде, называет его не Алаба, а Абала», — приводит слова Милитау Marca.

По итогам сезона-2021/22 «Реал» стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.