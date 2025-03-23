Marca: «Барселона» определилась с заменой для Кристенсена

«Барселона» планирует летом расстаться с 28-летним защитником Андреасом Кристенсеном, несмотря на то что его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года, сообщает Marca.

Согласно источнику, «Барселоне» важно, чтобы Кристенсен, который пропустил большую часть сезона из-за травм, успел выйти на поле несколько раз до лета. Клуб хочет продемонстрировать потенциальным покупателям, что датский футболист способен выступать на высоком уровне.

«Барселона» рассматривает центрального защитника «Байера» Жонатана Та в качестве потенциальной замены для 28-летнего Кристенсена и планирует приобрести немецкого футболиста в летнее трансферное окно.

Кристенсен получил травму ахиллова сухожилия левой ноги в начале августа 2024 года и принял участие только в одном матче в текущем сезоне. Его рыночная стоимость, согласно информации на портале Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.