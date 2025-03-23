Модрич о Мбаппе: «Он один из лучших игроков в мире»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказал мнение о шансах Килиана Мбаппе, нападающего своей команды, на получение «Золотого мяча».

«Он один из лучших игроков в мире. Я редко видел что-то подобное. Больше всего меня впечатляет его личность. Он невероятный человек, очень скромный, всегда готовый посмеяться. Кто-то может сказать, что нынешний сезон не его лучший, хотя Килиан уже забил 30 голов», — приводит слова Модрича L'?quipe.

Модрич добавил, что если Мбаппе продолжит в том же духе и будет помогать «Реалу» завоевывать трофеи, то станет одним из основных претендентов на «Золотой мяч». И не на один, а на несколько.

В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч»