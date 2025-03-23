Футболистки «Реала» впервые победили «Барселону»

Женская команда «Реала» впервые одержала победу над «Барселоной». Встреча 23-го тура, состоявшаяся в воскресенье на поле соперника в Барселоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.

Альба Редондо открыла счет на 41-й минуте, а Кэролайн Вейр закрепила успех, дважды поразив ворота на 87-й и в добавленное время (90+7). Единственный гол «Барселоны» на 67-й минуте провела Каролина Хансен.

До этого момента в 18 предыдущих противостояниях неизменно побеждала каталонская команда.

«Барселона» сохраняет лидерство в турнирной таблице с 63 очками. «Реал» остается на втором месте, сократив отрыв до четырех очков (59).