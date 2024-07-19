Модрич объяснил, почему решил остаться в «Реале»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение хорвата рассчитано до лета 2025 года.
«Я очень рад, что продлил контракт с «Реалом» еще на год. Это нечто особенное — возможность остаться здесь. Я счастлив и очень горжусь. Хотел бы поблагодарить клуб, президента и тренера за веру в меня, которая позволила мне остаться в лучшем клубе мира еще на год. С тех пор, как я приехал сюда, я сильно вырос и как игрок, и как человек, и «Реал» помогал мне все это время. Вот почему «Реал» значит все для меня и моей семьи. Это наш дом. Здесь потрясающая атмосфера. Это, конечно, имеет влияние, но я хотел остаться в «Реале», потому что по-прежнему чувствую себя хорошо и верю, что по-прежнему способен играть на самом высоком уровне. Надеюсь, в этом году мы сможем вместе выиграть много трофеев.
Я отдам все силы ради этой футболки, как делал это каждый год, когда был здесь. Я надеюсь, что мы вместе с фантами переживем много радости в этом сезоне и выиграем множество трофеев. Ваша поддержка очень много значит для нас, и мы сделаем все возможное на поле, чтобы вы были счастливы. Hala Madrid!» - цитирует пресс-служба клуба Модрича.
Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.
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|И
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|+/-
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1
|Реал
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|0-0
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2
|Барселона
|0
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|0-0
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3
|Жирона
|0
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|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
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|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -