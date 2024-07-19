Рауль Альбиоль продлил контракт с «Вильярреалом»

«Вильярреал» объявил о подписании нового контракта с капитаном команды Раулем Альбиолем. Соглашение с 38-летним испанцем рассчитано до лета 2025 года.

Альбиоль выступает за «Вильярреал» с 2019 года. С тех пор он сыграл в общей сложности 185 официальных матчей, а также выиграл с командой Лигу Европы в сезоне-2020/21.

Ранее испанский футболист играл за «Реал», «Наполи» и «Валенсию».