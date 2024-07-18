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Сегодня, 19:13

Ямаль — первый футболист не старше 17 лет, оцененный выше 100 миллионов евро

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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории не старше 17 лет, чья трансферная стоимость превысила отметку в 100 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Новая рыночная стоимость Ямаля составляет 120 миллионов евро.

На прошедшем чемпионате Европы Ямаль провел семь матчей в составе национальной команды, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

17-летний испанец также стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.

Ламин Ямаль
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
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