Ямаль — первый футболист не старше 17 лет, оцененный выше 100 миллионов евро

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории не старше 17 лет, чья трансферная стоимость превысила отметку в 100 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Новая рыночная стоимость Ямаля составляет 120 миллионов евро.

На прошедшем чемпионате Европы Ямаль провел семь матчей в составе национальной команды, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

17-летний испанец также стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.