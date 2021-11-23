Лопетеги — о работе в «МЮ»: «Это кажется абсурдным»
Главный тренер «Севильи» Лопетеги опроверг информацию о работе в «МЮ»
10:20
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался по поводу информации о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».
«Можете спросить меня о шансах моей команды на победу в следующем матче. Но остальное мне кажется абсурдом», — передает слова Лопетеги AS.
21 ноября 2021 года пост главного тренера «МЮ» покинул Уле Гуннар Сульшер.
20 ноября манкунианцы потерпели поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче 12-го тура чемпионата Англии. После этого матча «МЮ» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
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