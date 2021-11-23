Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался по поводу информации о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Можете спросить меня о шансах моей команды на победу в следующем матче. Но остальное мне кажется абсурдом», — передает слова Лопетеги AS.

21 ноября 2021 года пост главного тренера «МЮ» покинул Уле Гуннар Сульшер.