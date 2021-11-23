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Пау Торрес объяснил, почему не перешел в «Тоттенхэм» из «Вильярреала»

10:39
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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес объяснил, почему решил остаться в «Вильярреале», несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэм» во время летнего трансферного окна.

«Желание играть в Лиге чемпионов в команде из родного города было сильнее, — приводит слова Торреса The Guardian. — Президент «Вильярреала» не оказывал на меня давление, хотя клуб мог бы заработать на мне много денег. Я ценю это».

Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Тоттенхэм за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний испанец забил один мяч в 14 матчах за «Вильярреал». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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Карен Саркисян все материалы автора

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