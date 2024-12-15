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Сегодня, 14:05

Легенды «Барселоны» обыграли ветеранов «Реала» в прощальном матче Иньесты

Алина Савинова
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Легенды «Реала» и «Барселоны» в воскресенье, 15 декабря, провели выставочный матч в Токио (Япония). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-гранатовых».

Первый мяч забил Хавьер Савиола, который отличился на 31-й минуте. На 69-й минуте Хавьер Бальбоа сравнял счет. В добавленное время игрок мадридцев Фернандо Санса забил автогол после прострела с фланга в исполнении Андреса Иньесты.

Этот матч стал прощальным в карьере для Иньесты. Перед началом встречи представители «Реала» вручили 40-летнему футболисту в знак уважения клубную футболку с его фамилией.

Иньеста завершил игровую карьеру в октябре этого года. Последним его клубом был «Эмирейтс» из ОАЭ. За «Барселону» полузащитник выступал с 2001 по 2018 год. В составе каталонского клуба он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Иньеста также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Андрес Иньеста
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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В «Реале» заявили, что судейство повлияло на исход матча с «Райо Вальекано»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 1 : 0
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 3
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 16
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Рафинья

Барселона

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Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
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Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
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Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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