«Атлетико» обыграл «Хетафе» и обошел «Реал» в таблице ла лиги

«Атлетико» на своем поле победил «Хетафе» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 69-й минуте забил Александр Серлот.

«Атлетико» (38 очков) одержал 11-ю победу подряд во всех турнирах и поднялся на второе место в ла лиге, обойдя «Реал» (37), который в субботу сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3) в 17-м туре.

«Хетафе» (16) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.