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Сегодня, 08:25

В «Реале» заявили, что судейство повлияло на исход матча с «Райо Вальекано»

Алина Савинова
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Пресс-служба «Реала» опубликовала отчет после матча 17-го тура ла лиги с «Райо Вальекано», в котором выразила возмущение по поводу спорных судейских решений в игре.

Встреча команд прошла 14 декабря на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде и завершилась результативной ничьей (3:3). В концовке матча главный арбитр не назначил пенальти на вингере «сливочных» Винисиусе Жуниоре.

«На 75-й минуте произошел самый скандальный эпизод матча. Мумин явно сбил с ног Винисиуса в штрафной, но Мартинес Мунуэра не назначил пенальти, а работавший на ВАР Гонсалес Фуэртес не стал вмешиваться в игру», — говорится в отчете.

В «Реале» считают, что «спорное судейство помешало команде победить» в этом матче.

14&nbsp;декабря. &laquo;Ливерпуль&raquo; сыграл вничью с &laquo;Фулхэмом&raquo; (2:2). «Ливерпуль» и «Арсенал» оступились, сумасшедшая ничья «Реала», «Бавария» впервые проиграла в бундеслиге

«Реал» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко. «Райо Вальекано» с 20 очками располагается на 13-й строчке.

Источник: https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/cronicas/rayo-real-madrid-14-12-2024
Футбол
ФК Реал
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 1 : 0
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 3
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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