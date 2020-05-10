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Ла лига подтвердила о пятерых игроках с коронавирусом

19:27
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Ла лига на официальном сайте подтвердила о заболевании пятерых игроков коронавирусной инфекцией.

Футболисты первого и второго дивизионов сдали положительные анализы на коронавирус. Лига не стала сообщать имена заболевших. Отмечается, что у всех болезнь протекает бессимптомно и на последних стадиях.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 132 953 человек. Зафиксировано 281 078 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 455 489 человек. В Испании 264 663 заболевших, 26 621 умерших и 176 439 выздоровевших.

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