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Кристенсен получил травму икроножной мышцы и выбыл на три недели

Камила Абдурахманова
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Андреас Кристенсен, датский защитник «Барселоны», получил травму на тренировке и выбыл из строя. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Кристенсен вернулся в состав команды десять дней назад после пятимесячного перерыва. Теперь же стало известно, что он повредил камбаловидную мышцу правой ноги во время тренировки в понедельник. По предварительным оценкам, на реабилитацию уйдет около трех недель.

В текущем сезоне 28-летний Кристенсен принял участие только в одной игре «Барселоны». Он вышел на замену и провел на поле 26 минут.

Источник: ФК «Барселона»
Андреас Кристенсен
Футбол
ФК Барселона
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 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
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 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
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 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
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 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
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 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
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