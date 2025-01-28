Кристенсен получил травму икроножной мышцы и выбыл на три недели
Андреас Кристенсен, датский защитник «Барселоны», получил травму на тренировке и выбыл из строя. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Кристенсен вернулся в состав команды десять дней назад после пятимесячного перерыва. Теперь же стало известно, что он повредил камбаловидную мышцу правой ноги во время тренировки в понедельник. По предварительным оценкам, на реабилитацию уйдет около трех недель.
В текущем сезоне 28-летний Кристенсен принял участие только в одной игре «Барселоны». Он вышел на замену и провел на поле 26 минут.
Источник: ФК «Барселона»
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