Мостовой рассказал, что получал приглашения на стажировку от «Сельты» и «Алавеса»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что неоднократно получал приглашения от клуба о стажировке.

Мостовой в группе с другими экс-игроками сборной России Андреем Аршавиным, Юрием Жирковым, Дмитрием Сычевым и другими бывшими футболистами с мая 2023 года по ноябрь 2024 года прошел обучение в академии РФС на тренера. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

«На данный момент никаких предложений нет по работе, потому что я и вся наша группа ждем последнего решения, когда нам будут давать лицензии, что, скорее всего, произойдет в феврале. Поэтому пока не было никаких разговоров на тему, куда и чего, все-таки все команды на сборах, пока что у всех все занято. Но, с другой стороны, вы же знаете, что приглашение Мостового — это риск. Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать на сколько хочу. Из «Алавеса» пару раз приглашали», — цитирует экс-футболиста ТАСС.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, вместе с клубом он стал победителем Кубка Испании. Также 56-летний россиянин известен по игре за московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес».