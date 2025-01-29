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Сегодня, 14:30

Мостовой рассказал, что получал приглашения на стажировку от «Сельты» и «Алавеса»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что неоднократно получал приглашения от клуба о стажировке.

Мостовой в группе с другими экс-игроками сборной России Андреем Аршавиным, Юрием Жирковым, Дмитрием Сычевым и другими бывшими футболистами с мая 2023 года по ноябрь 2024 года прошел обучение в академии РФС на тренера. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

«На данный момент никаких предложений нет по работе, потому что я и вся наша группа ждем последнего решения, когда нам будут давать лицензии, что, скорее всего, произойдет в феврале. Поэтому пока не было никаких разговоров на тему, куда и чего, все-таки все команды на сборах, пока что у всех все занято. Но, с другой стороны, вы же знаете, что приглашение Мостового — это риск. Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать на сколько хочу. Из «Алавеса» пару раз приглашали», — цитирует экс-футболиста ТАСС.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, вместе с клубом он стал победителем Кубка Испании. Также 56-летний россиянин известен по игре за московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес».

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
ФК Алавес
ФК Сельта
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
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 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
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