В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян может пропустить матч Лиги Европы против ПАОКа

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен Захарян тренировался в общей группе в воскресенье, на восстановительной тренировке. Возможно, игру против ПАОКа в четверг он пропустит», — сказали в пресс-службе клуба «СЭ».

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.