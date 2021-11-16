Макманаман посоветовал Асенсио перейти из «Реала» в «Арсенал»

Бывший полузащитник «Реала» Стив Макманаман порекомендовал полузащитнику мадридского клуба Марко Асенсио перейти в лондонский «Арсенал».

«Все зависит от того, чего хочет сам Марко, — приводит слова Макманамана Horseracing.net. — Если «Реал» собирается пригласить Мбаппе, а также попытается подписать Холанна — это определит решение Асенсио. Думаю, его бы подписал «Арсенал». Он хорошо владеет мячом, создает моменты и подходит под стиль «канониров».

В нынешнем сезоне 25-летний испанец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.