Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Макманаман посоветовал Асенсио перейти из «Реала» в «Арсенал»

11:35
Теги:

Бывший полузащитник «Реала» Стив Макманаман порекомендовал полузащитнику мадридского клуба Марко Асенсио перейти в лондонский «Арсенал».

«Все зависит от того, чего хочет сам Марко, — приводит слова Макманамана Horseracing.net. — Если «Реал» собирается пригласить Мбаппе, а также попытается подписать Холанна — это определит решение Асенсио. Думаю, его бы подписал «Арсенал». Он хорошо владеет мячом, создает моменты и подходит под стиль «канониров».

В нынешнем сезоне 25-летний испанец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Минздрав утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки
0