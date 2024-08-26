«Комо» подписал воспитанника «Реала» Паза
Полузащитник «Реала» Нико Паз подписал контракт с «Комо», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 19-летним аргентинцем рассчитано до лета 2028 года.
Паз является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне полузащитник провел 8 матчей за основную команду и забил один гол. Также на его счету 10 голов и 4 результативные передачи в 30 играх за «Кастилью».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|2 : 1
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|0 : 1
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|3 : 0
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|2 : 1
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
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