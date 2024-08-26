«Комо» подписал воспитанника «Реала» Паза

Полузащитник «Реала» Нико Паз подписал контракт с «Комо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним аргентинцем рассчитано до лета 2028 года.

Паз является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне полузащитник провел 8 матчей за основную команду и забил один гол. Также на его счету 10 голов и 4 результативные передачи в 30 играх за «Кастилью».