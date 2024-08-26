«Атлетико» дома разгромил «Жирону»

«Атлетико» в матче 2-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Жирону» со счетом 3:0.

Отличились Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке. После двух туров мадридцы набрали 4 очка, у каталонцев — одно очко.

В следующем матче «Атлетико» 28 августа примет «Эспаньол», «Жирона» днем позже встретится с «Осасуной».