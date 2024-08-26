Анчелотти оценил дебют Эндрика в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о новичке команды нападающем Эндрике. В дебютном матче с «Вальядолидом» (3:0) футболист отметился голом.

«Эндрик хорошо смотрелся на поле. У него большой потенциал, благодаря голу мы увидели его сильные качества. У игрока отличный контроль и хороший удар. Эндрик футболист штрафной площади. Он невероятно опасен», — цитирует итальянца ESPN.

Эндрик перешел в «Реал» из бразильского «Палмейраса» за 47,5 миллиона евро.