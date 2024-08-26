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Сегодня, 08:06

Анчелотти оценил дебют Эндрика в «Реале»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о новичке команды нападающем Эндрике. В дебютном матче с «Вальядолидом» (3:0) футболист отметился голом.

«Эндрик хорошо смотрелся на поле. У него большой потенциал, благодаря голу мы увидели его сильные качества. У игрока отличный контроль и хороший удар. Эндрик футболист штрафной площади. Он невероятно опасен», — цитирует итальянца ESPN.

Эндрик перешел в «Реал» из бразильского «Палмейраса» за 47,5 миллиона евро.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Эндрик
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 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
4
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 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
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11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
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 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
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Эспаньол – Р. Сосьедад
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