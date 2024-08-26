Анчелотти оценил дебют Эндрика в «Реале»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о новичке команды нападающем Эндрике. В дебютном матче с «Вальядолидом» (3:0) футболист отметился голом.
«Эндрик хорошо смотрелся на поле. У него большой потенциал, благодаря голу мы увидели его сильные качества. У игрока отличный контроль и хороший удар. Эндрик футболист штрафной площади. Он невероятно опасен», — цитирует итальянца ESPN.
Эндрик перешел в «Реал» из бразильского «Палмейраса» за 47,5 миллиона евро.
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
|Леганес
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
|Осасуна
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|1
|1
|0
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|4
|
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|
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|4
|
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
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|1
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|
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|
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|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
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|0
|0
|2
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|0
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38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|2 : 1
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|0 : 1
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|3 : 0
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|2 : 1
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|3 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
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|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|
|
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|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
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