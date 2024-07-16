Глава RFEF Роча отстранен от должности на два года

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча отстранен от занимаемой должности на два года в соответствии с решением Административного трибунала по спорту, сообщает La Vanguardia.

Причиной решения стало увольнение по собственному желанию генерального секретаря RFEF Андреу Кампса после требования футболисток сборной Испании внести кадровые изменения в руководство организации на фоне инцидента с экс-главной RFEF Луисом Рубиалесом.

Отмечается, что Роча также должен выплатить два штрафа по 16 тысяч евро за два нарушения. Временно исполняющей обязанности президента организации станет бывшая футболистка Мария Анхелес Гарсия Чавес.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. В начале осени прошлого года против функционера возбудили уголовное дело. ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.