Карвахаль готов сыграть с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Защитник «Реала» Дани Карвахаль будет готов к финалу Суперкубка Испании против «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

31-летний испанец забил гол в полуфинальной игре с «Атлетико» (5:3), но через несколько дней у него возникли опасения по поводу травмы. В пятницу он тренировался по индивидуальной программе в спортзале.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 14 января. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.