«Алавес» вырвал победу у «Севильи»
«Севилья» проиграла «Алавесу» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
В первом тайме гости забили два гола и ушли на перерыв ведя в счете 2:0. «Севилье» удалось сократить отставание только на 70-й минуте — отличился Рафаэль Мир. На 81-й минуте Лукас Окампос с пенальти сравнял счет. Однако гости на 90-й минуте вырвали победу благодаря голу защитника Рафаэля Дуарте.
«Алавес» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 16-й строчке — 16 очков.
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|48
|
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|Барселона
|19
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|5
|2
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|
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|
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|
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|5
|8
|6
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|
12
|Осасуна
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|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
15
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
16
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
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|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
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|
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38 тур
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|17:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
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|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
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|
|
Тони Кроос
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|6
|
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Рафинья
Барселона
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|
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Диего Рико
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|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
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