«Алавес» вырвал победу у «Севильи»

«Севилья» проиграла «Алавесу» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

В первом тайме гости забили два гола и ушли на перерыв ведя в счете 2:0. «Севилье» удалось сократить отставание только на 70-й минуте — отличился Рафаэль Мир. На 81-й минуте Лукас Окампос с пенальти сравнял счет. Однако гости на 90-й минуте вырвали победу благодаря голу защитника Рафаэля Дуарте.

«Алавес» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 16-й строчке — 16 очков.