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Сегодня, 15:40

Дембеле не принял решения о продлении контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Дембеле не принял решения о продлении контракта с клубом
Карен Саркисян
Корреспондент

Будущее нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле остается неопределенным, сообщает журналист Жюльен Мейнар в Twitter.

По информации источника, несмотря на то что 24-летний француз контактировал с несколькими европейскими клубами, окончательного решения по его будущему нет.

Отмечается, что возможны как уход нападающего из «Барселоны», так и продление контракта с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/JulienMaynard/status/1500420324667576323

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
11
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
19
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
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