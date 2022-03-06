Дембеле не принял решения о продлении контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Дембеле не принял решения о продлении контракта с клубом

Будущее нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле остается неопределенным, сообщает журналист Жюльен Мейнар в Twitter.

По информации источника, несмотря на то что 24-летний француз контактировал с несколькими европейскими клубами, окончательного решения по его будущему нет.

Отмечается, что возможны как уход нападающего из «Барселоны», так и продление контракта с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.