Источник: «Реал» требует отстранить арбитра Бенгоэчеа от работы на финале Кубка Испании
«Реал» надеется, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа от работы на финале Кубка Испании, сообщает COPE.
Как отмечает источник, мадридцев удивило поведение судьи на предматчевой пресс-конференции, на которой Бенгоэчеа заплакал из-за критики в свой адрес.
Ранее клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором выразило недовольство назначением 39-летнего судьи. В ролике «сливочные» привели эпизоды с ошибками Бенгоэчеа в пользу соперников «Реала» в предыдущих матчах.
В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 23.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
|28.02
|23:00
|
Вальядолид – Лас-Пальмас
|1 : 1
|1.03
|16:00
|
Жирона – Сельта
|2 : 2
|1.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|1.03
|20:30
|
Бетис – Реал
|2 : 1
|1.03
|23:00
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|2.03
|16:00
|
Леганес – Хетафе
|1 : 0
|2.03
|18:15
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 0
|2.03
|20:30
|
Мальорка – Алавес
|1 : 1
|2.03
|23:00
|
Осасуна – Валенсия
|3 : 3
|27.04
|17:15
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5