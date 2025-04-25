Источник: «Реал» требует отстранить арбитра Бенгоэчеа от работы на финале Кубка Испании

«Реал» надеется, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа от работы на финале Кубка Испании, сообщает COPE.

Как отмечает источник, мадридцев удивило поведение судьи на предматчевой пресс-конференции, на которой Бенгоэчеа заплакал из-за критики в свой адрес.

Ранее клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором выразило недовольство назначением 39-летнего судьи. В ролике «сливочные» привели эпизоды с ошибками Бенгоэчеа в пользу соперников «Реала» в предыдущих матчах.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 23.00 по московскому времени.