Судья Бенгоэчеа — о давлении клубного ТВ «Реала»: «Сын приходит в слезах, потому что его отца назвали вором в школе»

Арбитр Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа отреагировал на критику своего назначения на матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Ранее клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором выразило недовольство назначением 39-летнего судьи. В ролике мадридцы привели эпизоды с ошибками Бенгоэчеа в пользу соперников «Реала» в предыдущих матчах.

«Очень тяжело, когда твой сын идет в школу, ему говорят, что его отец «вор», и он приходит домой в слезах. Я пытаюсь научить своего сына отвечать, что его отец честен, он просто ошибается, как и любой спортсмен. Это дерьмово, никому такого не пожелаешь. В день, когда я закончу, я хочу, чтобы мой сын гордился тем, кем был его отец.

То, что сейчас переживают мои коллеги в профессиональном и любительском футболе, это несправедливо. Каждому нужно подумать о том, чего мы хотим от спорта и футбола», — заявил Бенгоэчеа, который не сумел сдержать слез на пресс-конференции.

«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Начало — в 23.00 по московскому времени.