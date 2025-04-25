Серхио Франсиско станет новым главным тренером «Реал Сосьедад»

Испанец Серхио Франсиско возглавит «Реал Сосьедад» с начала сезона-2025/26, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на один сезон.

Франсиско с 2022 года тренирует «Реал Сосьедад Б». Отмечается, что 26 апреля он проведет последнюю тренировку с командой из третьей лиги Испании и через два дня приступит к планированию нового сезона для главной команды.

На посту главного тренера бело-голубых Франсиско заменит Иманола Альгуасиля, который ранее объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.