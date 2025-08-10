Иско из «Бетиса» получил травму в товарищеском матче против «Малаги»

Полузащитник «Бетиса» Иско получил травму левой лодыжки в товарищеском матче против «Малаги», сообщает Marca.

Игра команд прошла 9 августа и завершилась победой «Малаги» (3:1). 33-летний футболист травмировался в первом тайме после подката Давида Ларрубиа и покинул стадион на костылях.

В мае 2024 года Иско перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости.

Полузащитник выступает за «Бетис» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 12 голами и 11 результативными передачами.