«Барселона» объявила об уходе Иньиго Мартинеса

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес покинул клуб, сообщается на сайте каталонцев.

Ранее сообщалось, что 34-летний испанец продолжит карьеру в саудовском «Аль-Насре»

«Мы хотели бы поблагодарить тебя за профессионализм, усилия, преданность делу и целеустремленность, которые ты демонстрировал на протяжении двух сезонов в футболке сине-гранатовых. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем. Спасибо тебе за все, Иньиго», — говорится в сообщении клуба.

Мартинес выступал за «Барселону» с лета 2023 года. Он провел 71 матч, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.