10 августа, 00:15

«Барселона» объявила об уходе Иньиго Мартинеса

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес покинул клуб, сообщается на сайте каталонцев.

Ранее сообщалось, что 34-летний испанец продолжит карьеру в саудовском «Аль-Насре»

«Мы хотели бы поблагодарить тебя за профессионализм, усилия, преданность делу и целеустремленность, которые ты демонстрировал на протяжении двух сезонов в футболке сине-гранатовых. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем. Спасибо тебе за все, Иньиго», — говорится в сообщении клуба.

Мартинес выступал за «Барселону» с лета 2023 года. Он провел 71 матч, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.

  • Ратель

    Ezkerrik asko eta onenak!

    11.08.2025

  • Adminni

    34 года, ТС на дне, у фэйр плей у барсы тоже на дне, поэтому логичная продажа, которая наверняка основывалась на его ЗП, которая не хилая. Раз крыса тен Штеген не захотел пойти на встречу, то пришлось избавится от него

    10.08.2025

