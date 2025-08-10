«Барселона» объявила об уходе Иньиго Мартинеса
Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес покинул клуб, сообщается на сайте каталонцев.
Ранее сообщалось, что 34-летний испанец продолжит карьеру в саудовском «Аль-Насре»
«Мы хотели бы поблагодарить тебя за профессионализм, усилия, преданность делу и целеустремленность, которые ты демонстрировал на протяжении двух сезонов в футболке сине-гранатовых. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем. Спасибо тебе за все, Иньиго», — говорится в сообщении клуба.
Мартинес выступал за «Барселону» с лета 2023 года. Он провел 71 матч, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.
Новости