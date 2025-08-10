«Реал» сообщил о новой травме Камавинга

«Реал» сделал заявление о повреждении полузащитника команды Эдуардо Камавинга.

Сообщается, что 22-летний француз получил растяжение связок правой лодыжки. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

«После обследования Эдуардо Камавинга, проведенного медицинской службой «Реала», у игрока диагностировано растяжение связок правой лодыжки. Клуб следит за состоянием футболиста», — говорится в сообщении.

Камавинга не играл с апреля 2025 года, когда он получил разрыв сухожилия левой приводящей мышцы. Он пропустил остаток сезона-2024/25 и клубный чемпионат мира.