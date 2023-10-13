Экс-игрок «Реала» Касильяс оценил игру Беллингема в этом сезоне ла лиги

Бывший капитан «Реала» Икер Касильяс рассказал, что думает о выступлении полузащитника Джуда Беллингема в мадридском клубе. Этим летом 20-летний футболист перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

«Беллингем — настоящий феномен. Всего в 20 лет он стал настоящим образцом для подражания в футболе», — цитирует Касильяса Madrid Xtra.

В активе Беллингема в сезоне 10 голов и 3 результативные передачи во всех турнирах. 8G0tRxdIl