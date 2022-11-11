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11 ноября, 11:31

Гави: «Я доволен доверием, которое Хави оказывает мне»

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Гави поделился мнением о работе с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

«Я доволен доверием, которое Хави оказывает мне. Тренер всегда был на высоте, и я могу многому у него научиться, поскольку он был одним из лучших полузащитников в мире», — приводит Barcauniversal слова 18-летнего футболиста.

Гави стал игроком «Барселоны» в 2021 году. Его текущий контакт с клубом, который он продлил в сентябре, рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 испанский полузащитник провел 14 матчей за команду, возглавляемую Хави, в чемпионате Испании и отличился результативной передачей.

Источник: https://barcauniversal.com/gavi-talks-pedri-messi-xavi-title-ambitions-world-cup/amp/

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1.68

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1.53
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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