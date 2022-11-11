Гави: «Я доволен доверием, которое Хави оказывает мне»

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился мнением о работе с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

«Я доволен доверием, которое Хави оказывает мне. Тренер всегда был на высоте, и я могу многому у него научиться, поскольку он был одним из лучших полузащитников в мире», — приводит Barcauniversal слова 18-летнего футболиста.

Гави стал игроком «Барселоны» в 2021 году. Его текущий контакт с клубом, который он продлил в сентябре, рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 испанский полузащитник провел 14 матчей за команду, возглавляемую Хави, в чемпионате Испании и отличился результативной передачей.