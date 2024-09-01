«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Хетафе» в ла лиге

«Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с «Хетафе» в 4-м туре примеры — 0:0.

Российский полузащитник «басков» Арсен Захарян не принимал участие в матче из-за травмы.

«Реал Сосьедад» набрал четыре очка и расположился на 12-м месте в таблице чемпионата Испании. «Хетафе» идет 16-м, имея три балла в активе.

В следующем матче «Реал Сосьедад» примет мадридский «Реал», а «Хетафе» встретится в гостях с «Севильей». Обе встречи пройдут 14 сентября.