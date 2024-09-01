«Севилья» уступила «Жироне» в домашнем матче

«Жирона» на выезде победила «Севилью» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Первый гол гостей на 41-й минуте забил Иван Мартин, а на 73-й минуте Абель Руис увеличил преимущество команды, реализовав 11-метровый.

Гол форварда «Севильи» Чидера Эджуке в первом тайме не был засчитан из-за офсайда.

«Жирона» с 7 очками располагается на четвертом месте в ла лиге. «Севилья» набрала 2 балла за четыре тура и идет на предпоследней, 19-й позиции.