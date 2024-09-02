Мбаппе забил первый гол за «Реал» в чемпионате Испании
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
25-летний француз забил на 67-й и 75-й минутах, второй гол нападающий забил с пенальти. Это дебютные мячи Мбаппе за «Реал» в ла лиге — первый гол за мадридский клуб игрок забил в Суперкубке УЕФА против «Аталанты» (2:0).
Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года, подписав контракт до 2029 года. На данный момент на счету форварда 5 матчей и 3 гола.
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|
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|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
3
|Вильярреал
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|
4
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
5
|Алавес
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
6
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
7
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|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|
8
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|
9
|Реал
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
10
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|1
|2
|1
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|5
|
11
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|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
14
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
15
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Хетафе
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
19
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
20
|Валенсия
|4
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|3
|3-7
|1
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38 тур
|31.08
|18:00
|
Барселона – Вальядолид
|7 : 0
|31.08
|20:00
|
Атлетик – Атлетико
|0 : 1
|31.08
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|2 : 1
|31.08
|22:30
|
Леганес – Мальорка
|0 : 1
|31.08
|22:30
|
Валенсия – Вильярреал
|1 : 1
|1.09
|18:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|2 : 0
|1.09
|18:00
|
Осасуна – Сельта
|3 : 2
|1.09
|20:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|0 : 0
|1.09
|20:00
|
Севилья – Жирона
|0 : 2
|1.09
|22:30
|
Реал – Бетис
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Антонио Мартинес
Алавес
|2
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|2
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|2
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
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