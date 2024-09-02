Мбаппе забил первый гол за «Реал» в чемпионате Испании

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

25-летний француз забил на 67-й и 75-й минутах, второй гол нападающий забил с пенальти. Это дебютные мячи Мбаппе за «Реал» в ла лиге — первый гол за мадридский клуб игрок забил в Суперкубке УЕФА против «Аталанты» (2:0).

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года, подписав контракт до 2029 года. На данный момент на счету форварда 5 матчей и 3 гола.