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Хави вылечился от коронавируса

08:53
Хави. Фото AS., photo.khl.ru
Хави. Фото AS., photo.khl.ru
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Главный тренер «Аль-Садда», бывший полузащитник «Барселоны» Хави сообщил о своем выздоровлении. Ранее стало известно, что он заразился коронавирусом.

«Спасибо вам большое за сообщения поддержки, которые я получил за эти дни, — написал Хави в своем Instagram. — Хочу рассказать, что я выздоровел и вернулся домой со своей семьей и командой».

40-летний специалист назначен главным тренером «Аль-Садда» в 2019 году. До этого с 2015 по 2019 году он выступал за катарский клуб в качестве игрока.

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