Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:57

Жерар Пике может возобновить карьеру и начать выступать за клуб, которым владеет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике может возобновить карьеру футболиста, сообщает Relevo.

По данным источника, 35-летний испанец хочет выступать за клуб «Андорра», владельцем которого является. Единственное, что может помешать ему — проблемы с финансовыми правилами второго дивизиона чемпионата Испании, в котором играет команда.

Пике завершил карьеру в конце 2022 года. Он является восьмикратным чемпионом Испании, а также чемпионом мира и Европы. Он стал владельцем «Андорры» в декабре 2018 года.

«Андорра» занимает 10-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании с 29 очками в 21 матче.

Жерар Пике
Футбол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
Главные мемы года: жест немцев на ЧМ, брошенный кот и Месси в образе Гарри Поттера
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России
Меладзе прокомментировал инцидент с лозунгом националистов на корпоративе
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Леванте», «Сеута» и «Спортинг» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Хави признался, что «Барселоне» не нужны трансферы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 8 2 0
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости