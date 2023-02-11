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Сегодня, 21:27

Хави отреагировал на слова брата Месси о «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал высказывания Матиаса Месси, брата экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, о каталонском клубе.

В эфире его брат заявлял: «Мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

Также родственник именитого футболиста говорил, что «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси и «музей «Барселоны» — это музей Месси».

«Все мы иногда ошибаемся. Я всегда готов извиниться первым, когда допускаю ошибки. Сейчас это сделал Матиас Месси, и мы не должны придавать большое значение данной ситуации», — заявил Хави на пресс-конференции.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
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 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
15
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
16
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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36 тур
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 00:00
Реал – Эльче
 - : -
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
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Карим Бензема

Реал

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П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

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И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
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