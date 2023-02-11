Хави отреагировал на слова брата Месси о «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал высказывания Матиаса Месси, брата экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, о каталонском клубе.

В эфире его брат заявлял: «Мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

Также родственник именитого футболиста говорил, что «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси и «музей «Барселоны» — это музей Месси».

«Все мы иногда ошибаемся. Я всегда готов извиниться первым, когда допускаю ошибки. Сейчас это сделал Матиас Месси, и мы не должны придавать большое значение данной ситуации», — заявил Хави на пресс-конференции.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.