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Сегодня, 21:05

Хави — о де Йонге: «Мы им довольны. Он не продается»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что полузащитник каталонского клуба Френки де Йонг не продается.

Ранее сообщалось, что нидерландский хавбек может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Мы видим лучшего Френки с тех пор, как я со своим штабом приехал сюда. Де Йонг отлично справляется как в атаке, так и в обороне. Он обладает уверенностью, и мы им довольны. Он не продается», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

25-летний Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года.

В текущем сезоне хавбек провел за сине-гранатовых 25 матчей во всех матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Френки де Йонг
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
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 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
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 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
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 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
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 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
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 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
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 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
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 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
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 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
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 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
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 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
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 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
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11.02 18:15
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11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

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Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

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Бетис

 11 3 1
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