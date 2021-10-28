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Хави объявил руководству «Барселоны» свои пожелания по составу

17:43
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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который, как сообщают СМИ, станет главным тренером команды рассказал руководству клуба свои пожелания по составу.

«Хави хочет, чтобы Ансу и Дембеле играли на флангах. Ему также нужен быстрый центральный защитник, в роли которого мог бы выступить Кунде», — написал в Twitter журналист Жерар Ромеро.

Жюль Кунде является защитником «Севильи» и сборной Франции. Контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает 22-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

27 октября каталонский клуб уволил Роналда Кумана с поста главного тренера. Позже появилась информация о том, что «Барселона» договорилась с главным тренером «Аль-Садда» Хави о подписании контракта.

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