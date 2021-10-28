Хави объявил руководству «Барселоны» свои пожелания по составу
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который, как сообщают СМИ, станет главным тренером команды рассказал руководству клуба свои пожелания по составу.
«Хави хочет, чтобы Ансу и Дембеле играли на флангах. Ему также нужен быстрый центральный защитник, в роли которого мог бы выступить Кунде», — написал в Twitter журналист Жерар Ромеро.
EXCLUSIVA JIJANTES. Xavi Hern?ndez quiere a Ansu y Dembel? abiertos en banda. Adem?s tambi?n quiere un central r?pido que ser?a Kound?. #jijantesfc #bar?a #kounde https://t.co/vrsj4XOUJL— Gerard Romero (@gerardromero) October 28, 2021
Жюль Кунде является защитником «Севильи» и сборной Франции. Контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает 22-летнего футболиста в 60 миллионов евро.
27 октября каталонский клуб уволил Роналда Кумана с поста главного тренера. Позже появилась информация о том, что «Барселона» договорилась с главным тренером «Аль-Садда» Хави о подписании контракта.
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