Хави: «Фрэнки де Йонг сейчас один из лучших полузащитников в мире»

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил способности полузащитника каталонцев Фрэнки де Йонга.

«Френки де Йонг сейчас один из лучших полузащитников в мире. Он играет на невероятном уровне. Я счастлив, что у нас есть Фрэнки», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В текущем розыгрыше ла лиги полузащитник сыграл 23 матча, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.