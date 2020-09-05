Хави Мартинес перейдет в «Атлетик»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес продолжит карьеру в Испании. По информации Marca, 32-летний испанец хочет расторгнуть контракт с мюнхенским клубом и бесплатно перейти в «Атлетик», за который выступал с 2006 по 2012 год до перехода в Германию.

«Бавария» рассчитывает продать Мартинеса. Клуб хочет получить 10 миллионов евро за игрока, которого 8 лет назад купил за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл в 24 матчах во всех турнирах, получил 3 желтые и 1 красную карточки.