Хави дал игрокам «Барселоны» два выходных после победы над «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал игрокам команды два выходных после победного матча над «Валенсией» в ла лиге.

По данным Diario AS, специалист решил наградить футболистов таким образом. Следующая игра команды состоится 12 марта против «Атлетика».

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 62 очка за 24 игры. Ближайший преследователь каталонской команды — «Реал», который отстает от сине-гранатовых на 9 очков.